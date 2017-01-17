Van'da '120 Kahraman Çocuk' Anısına Yardım

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından '120 Kahraman Çocuk' anısına 120 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı.



AK Parti Van İl Başkanlığı, 1. Dünya Savaşı sırasında Van'dan Hoy cephesindeki askerlere cephane taşıyan ve dönüş sırasında donarak şehit düşen "120 Kahraman Çocuk" anısına, Zaferler İlköğretim Okulunda düzenlediği programda, 120 öğrenciye kıyafet yardımı yaptı. Geçmişin ruhuyla bugünü buluşturmaya çalıştıklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, bundan 102 sene önce doğu cephesine mühimmat taşıyan 120 kahraman çocuğun Özalp yolunda fırtınaya kapılarak şehit düştüğünü hatırlattı. Soğanda, "O tarihi yaşatmak için çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz. Bu çerçevede, bu tarihi bilince sahip olması açısında özellikle 120 kahraman Vanlı çocuğun milli eğitimde ders olarak okutulmasını ve yeni neslin de o kahramanları bilmesini istiyoruz. Bugünün anısına ve önemine uygun olarak çocuklarımız üşümesin diye kıyafet yardımı yaptık" dedi.



Mili Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ise, programın kendilerini mutlu ettiğini ve yardımlar sayesinde çocukların artık üşümeyeceklerini dile getirdi. - VAN