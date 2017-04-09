Van'da 112 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Van'da şüphe üzerine polis tarafından durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 112 kilo 92 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Van- Özalp karayolu üzerinde şüphe üzerine polis tarafından durdurulan V.E. yöntimindeki 65 NY 022 plakalı hafif ticari araçta 'Şila' isimli dedektör köpekle arama yapıldı. Yapılan aramada aracın tabanına daha önceden yapılmış gizli bölmelere yerleştirilmiş 140 paket halinde 72 kilo 739 gram eroin ele geçirildi.



Öte yandan Van- Erciş karayolu üzerinde durdurulan T.E. yönetimindeki TIR'da ise Alfa isimli dedektör köpekle arama yapıldı. Aramalarda aracın dingili arasına gizlenmiş vaziyette 96 paket halinde 39 kilo 353 gram eroin ele geçirildi. Olaylarla ilgili araç sürücüleri V.E. ile T.E. gözaltına alındı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.