Van'da 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir kamyonda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı sigara ticareti yapan ve nakleden şahısların belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda Gürpınar ilçesi girişinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonda arama yapan ekipler, damperin altına özel yapılmış bölümde gizlenen gümrük kaçağı 10 bin paket sigara buldu.



Sürücü A.D gözaltına alındı.