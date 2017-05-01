Van'da 1 Mayıs Halaylarla Kutlandı

VAN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, halaylarla kutlandı.



KESK tarafından organize edilen kutlamalar için polis bu sabah saatlerinden itibaren Musa Anter Parkı çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Saat 12.00'da başlayan kutlamalara HDP Van Milletvekilleri; Nadir Yıldırım, Adem Geveri ve Lezgin Botan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı. Yerel sanatçıların konseri ardında KESK Van Şubeler Platformu Sözcüsü Fatma Arslan, DİSK Van Şube Başkanı Ömer Tekin, EMEP Genel Başkan Yardımcı Şükran Doğan birer konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım Kürtçe konuştu. Yıldırım, "1 Mayıs faşizme karşı ortak mücadele günüdür. Ülkenin en büyük sorunlarından olan demokrasi için de halkları mücadeleye çağırıyoruz. Eğer ülkede süren faşizmin önüne geçilmese her güne tutuklama, gözaltı, KHK'lar ve işkenceler ile uyanırız. Bunun önüne geçebilmek halkların elinde. Eğer mücadele alanda büyütülürse faşizm diz çökecek" dedi. Kutlamalar Kürt sanatçı Mem Ararat'ın konseriyle son buldu.



- Van