Van'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Van'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, KESK öncülüğünde kutlandı.



KESK tarafından organize edilen kutlamalar için polis sabah saatlerinden itibaren Musa Anter Parkı çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Saat 12.00'da başlayan kutlamalara, HDP Van Milletvekilleri Nadir Yıldırım, Adem Geveri ve Lezgin Botan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı. KESK Van Şubeler Platformu Sözcüsü Fatma Arslan, DİSK Van Şube Başkanı Ömer Tekin, EMEP Genel Başkan Yardımcı Şükran Doğan birer konuşma yaptı. HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın Kürtçe konuşması ile devam eden kutlamalar, Kürt sanatçı Mem Ararat'ın konseriyle son buldu. - VAN