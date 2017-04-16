Van'da 1 Kilo 403 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde menfeze gizlenmiş 1 kilo 403 gram sentetik uyuşturucu (metamfetamin) bulundu.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekecik Mahallesi Sinova mevkisi yolunda bir menfezde arama yaptı.



Arama sonucu 2 poşet içinde 1 kilo 403 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Güvenlik güçleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.