Van'da 1 Kilo 403 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde menfeze gizlenmiş 1 kilo 403 gram sentetik uyuşturucu (metamfetamin) bulundu.
Van'ın Başkale ilçesinde menfeze gizlenmiş 1 kilo 403 gram sentetik uyuşturucu (metamfetamin) bulundu.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekecik Mahallesi Sinova mevkisi yolunda bir menfezde arama yaptı.
Arama sonucu 2 poşet içinde 1 kilo 403 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Güvenlik güçleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.