Van'da 1 Kilo 403 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde menfeze gizlenmiş 1 kilo 403 gram sentetik uyuşturucu (metamfetamin) bulundu.

Van'da 1 Kilo 403 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde menfeze gizlenmiş 1 kilo 403 gram sentetik uyuşturucu (metamfetamin) bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekecik Mahallesi Sinova mevkisi yolunda bir menfezde arama yaptı.

Arama sonucu 2 poşet içinde 1 kilo 403 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Güvenlik güçleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Uyuşturucu, Jandarma, Başkale, Van, kristal meth, Metamfetamin