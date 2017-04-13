Van CHP'li Oran Hayır Oyları Yüzde 52-55

Van'da konuşan CHP'li Umut Oran, referandum da yüzde 52- 55'lik hayır oyu çıkacağını savundu. İktidar partisinin mensuplarının da gizli hayır için çalıştığını öne süren Oran, "MHP'nin yüzde 80 tabanı genel başkanlarından isyan ederek hayır için çalışıyor. Aynı şeyi Büyük Birlik Partisi için de söyleyebilirim" dedi.



Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı CHP'li Umut Oran, 16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmaları kapsamında Van'a geldi. CHP Van İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Mehmet Kurukçu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen 16 Nisan'da yapılacak referandum da katılımın yüzde 85'in üstünde olacağını, yüzde 52- 55'lik hayır oyu çıkacağını savunarak şöyle konuştu: "Gençlerimiz üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamıyor. Suriye'den gelen sığınmacıların sayısı artmış vazilyette. Sınır güvenliğimiz diye birşey kalmamış. Türkiye'nin her tarafından büyük sorunlar var. Bu gündem içerisinde iktidarın dayatmış olduğu tek adamlık, referandum süreci var. Halkın gerçek gündemi ile siyasetin gündemi örtüşmüyor. Bu sıradan 'evet' veya 'hayır' oylaması değil, Bu Cumhuriyetin devam etmesi ya da tek adam rejiminin otoriter rejimin gelmesi anlamına geliyor. 16 Nisan'da ya 'demokrasi' ya 'otokrasi' denecek. ya 'Cumhuriyet' denecek ya 'sultanlık' denecek. ya 'aydınlık' denecek ya 'karanlık' denecek. Böyle hayati bir oylama sürecindeyiz. Tek adam rejimi otoriter, kuvvetler ayrılığının olmadığı, parlamentonun yetkilerini sınırlandıran bir rejim. Vatandaş bunun farkında. Gittiğim yerlerdeki iktidar partisinin mensupları, parti yöneticileri bile gizli 'hayır' için çalışıyorlar. Kontrolsüz gücün tehlikeli olacağını ifade ediyorlar. Bizim çalışmalarımıza MHP'nin ilçe başkanları bizzat katılıyor. Benim gördüğüm MHP'nin yüzde 80 tabanı genel başkanlarından isyan ederek hayır için çalışıyor. Aynı şeyi Büyük Birlik Partisi için de söyleyebilirim."