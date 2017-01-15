STAD: Atatürk
HAKEMLER: Sezer Yalçın (xx), Önder Çalış (xx), Okan Akbal (xx)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Okan (xx)- Gürol (xx), İsmail Türkaslan (xx), Halil İbrahim (x) (Dk.87 Gökhan Öztürk), Ali Kurt (x) (Dk.70 Orhan Pala x), Akın (x), Abdullah (xx), Medeni (xx), Berkay (x) (Dk.83 Recep Şipal), Salih (xx), Serkan (xx)
MANAVGATSPOR: İsmail (xx)- Fikret (xx), Emre Toptan (x), Muhammet (xx), Hakkı (xx), Burak (x), Öner Yaylacı (x), Ahmet Sarı (x) (Dk.57 Enver Ekinci x), Anıl (x), Mücahit (xx) (Dk. 86 Hüseyin), Kemal (xx) (Dk.90 Onur Alp)
KIRMIZI KART: Dk.80 Hakkı Helvacı (Manavgatspor)
SARI KART: Medeni Bingöl (Van Büyükşehir Belediyespor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Manavgatspor ile golsüz berabere kaldı.
21'inci dakikada Van Büyükşehir Belediyespor ceza alanı dışından serbest vuruş kazandı. Serkan'ın vuruşu az farkla auta çıktı.
30'uncu dakikada Manavgatsporlu Hakkı ceza alanı içinde topu Muhammet'e verdi. Muhammet'in şık vuruşu az farkla auta çıktı.
54'uncu dakikada Van Büyükşehir Belediyesporun atağında ceza alanı içinde topla buluşan Halil İbrahim uygun pozisyonda topu auta yolladı.
80'inci dakikada Manavgatspor'dan Hakkı Helvacı ikinci sarı kartın ardın kırmızı kartla oyun dışı kaldı
- Van
Van Büyükşehir Belediyespor-Manavgatspor: 0-0
STAD: AtatürkHAKEMLER: Sezer Yalçın (xx), Önder Çalış (xx), Okan Akbal (xx)VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Okan (xx)- Gürol (xx), İsmail Türkaslan (xx), Halil İbrahim (x) (Dk.87 Gökhan Öztürk), Ali Kurt (x) (Dk.70 Orhan Pala x), Akın (x), Abdullah (xx), Medeni (xx), Berkay (x) (Dk.
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