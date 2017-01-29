Van Büyükşehir Belediyespor-Karacabey Birlikspor: 2-0





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Şahin Berker (xxx), Yakup Bulut (xxx), Özgür Akıncı (xxx)



VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Okan (xx)- Gürol (xxx) (Dk.77 Orhan x), Ali Kurt (x), Berkay (xx) (Dk.60 Mehmet Şirin x), Salih (xx), Abdullah (xx), Emre (xx), İsmail (xx), Nihat (xx) (Dk.84 Akın), Medeni (xx), Serkan (xx)



KARACABEY BİRLİKSPOR: İhsan (xx)- Muhammet (xx), Süleyman (xx), Hurşut (xx), İbrahim Ak (xx) (Dk.67 Nurullah x), Ali Serin (xx), Süleyman Baykuş (xx), Hüseyin (xx) (Dk.32 Gökhan Akıllı x) Yusuf (xx), Deniz (xx) Erhan (xx)



GOLLER: Dk.19 Berkay, Dk.25 Gürol (Van Büyükşehir Belediyespor)



SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Karacabey Birlikspor'u 2-0 mağlup etti.



2'nci dakikada Van Büyükşehir Belediyespor atağında Serkan'ın ortasında Berkay'ın kafa vuruşu ile top kaleci de kaldı.



19'uncu dakikada Van Büyükşehir Belediyespor sol kanattan korner kazandı. Korneri kullanan Ali topu penaltı noktasına ortaladı. Cezaalanı içinde topa iyi yükselen Berkay topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



25'inci dakikada Van Büyükşehir Belediyespor korner kazandı. Serkan'ın kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Gürol şık bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-0.



90'ıncı dakikada Karacabey Birlikspor gole çok yaklaştı. Erhan'ın çizgi üstündeki vuruşunu kaleci Okan parmaklarıyla kornere çeldi.



- Van