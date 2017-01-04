Van Büyükşehir Belediyesinin 749 Milyon Lira Borcu Var

Kayyum atanmadan önce Demokratik Bölgeler Partili olan Van Büyükşehir Belediyesinin borcunun 749 milyon 166 bin olduğu açıklandı.



İçişleri Bakanlığınca kısa bir süre önce kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesinin 749 milyon 166 bin lira borcu olduğu açıklandı. 17 Kasım 2016'da Van Valisi İbrahim Taşyapan, İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine atanmıştı. Atama sonrası Büyükşehir Belediyesinin bütün çalışmalarını baştan aşağı incelettiren Başkan Vekili Taşyapan, DBP'li eski belediye yönetiminin belediyeyi adeta borç batağına çevirdiğini tespit etti. Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği tarafından belediyenin içine düştüğü borç yükü ve personel fazlalığı ile ilgili bir yazılı açıklama yapıldı. Şeffaf belediyecilik açısından bazı konularda kamuoyunun bilgilendirilmesinin uygun olacağı kaydedilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin gerek bütçe kaynaklarının yönetimi ve gerekse personel kaynakları yönetimi açısından fevkalade sıkıntılı bir durumla karşı karşıya olduğu belirtildi.



Belediyenin toplam borç miktarının 749 milyon 166 bin lira, personel sayısının ise 4 bin 477 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, "Belediyenin (VASKİ ve Belediye Şirketleri dahil) en önemli unsurları olan insan kaynakları ve mali durumu üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda şu bilgilere ulaşılmıştır. Belediyeye iş yapmış kişilere olan borç 197 milyon 493 bin 039 TL, kurumlara olan borç 550 milyon 466 bin 953 TL, personel alacaklarından kaynaklı borçların ise 1 milyon 206 bin 008 TL ile toplamda borç miktarı 749 milyon 166 bin olarak saptanmıştır. Başka bir ifadeyle borç miktarı 750 trilyondur. Belediyede memur sayısı 536, işçi sayısı 654, sözleşmeli personel sayısı 250, hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan işçi sayısı 2 bin 679, şirketlerde çalıştırılan işçi sayısı 358 olmak üzere istihdam edilen toplam personel sayısı 4 bin 477 kişi olarak belirlenmiştir" denildi.



2011 depremlerinden sonra mücbir sebepten ötürü ödenmeyen 94 milyon vergi borcunun tekrar yapılandırıldığı, belediyenin küçük esnafa olan 34 milyon TL borcun ise ödendiğinin kaydedildiği açıklamada, "674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 inci maddesine eklenen fıkra ile belediye başkanının terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları nedeniyle, görevden uzaklaştırılmaları halinde büyükşehir ve il belediyelerine İçişleri Bakanlığınca, ilçe ve diğer belediyelere Valilerce Belediye Başkan Vekili görevlendirileceği hükmü yer almıştır. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, hakkındaki terör suçları kapsamında devam eden soruşturma ve kovuşturmadan dolayı gözaltına alınmış, 16 Kasım 2016 günü İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmış ve 18 Kasım 2016 tarihinde de "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklanmıştır. Yine İçişleri Bakanlığının 16 Kasım 2016 günlü onayı ile İl Valisi İbrahim Taşyapan Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş ve 17 Kasım 2016 günü göreve başlamıştır. Geçen süre içerisinde belediyenin içinde bulunduğu durum ile ilgili tespit çalışmaları yapılmış ve bazı konuların kamuoyu ile paylaşılmasının hem kamuoyunu bilgilendirme, hem de şeffaf belediyecilik açısından uygun olacağı değerlendirilmiştir. İlk olarak belediyemiz hizmetlerinin tarafsız, eşit ve kesintisiz olarak vatandaşlarımıza sunulması konusunda hassasiyet gösterilmiş ve tedbirler buna göre alınmıştır. Belediyemizin personel ve mali durumu ile ilgili tespit çalışmaları başlatılmış, ödemeler durdurulmuş ve bankalardaki mevcut durumun tespiti istenilmiştir. Personel ödemeleri ve kanuni süreli ödemeler yapılmaya devam ettirilmiştir. Belediyemizin genel hizmetlerini yürütmekle birlikte kar yağışı nedeniyle "karla mücadele" programı hazırlanarak hızlı ve etkili şekilde bir mücadele programı uygulanmıştır. Bütün bu olumsuz tablo ve şartlara rağmen gerek belediye öz kaynaklarından, gerekse genel bütçeden aktarılacak kaynaklarla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti üretmek için eldeki bütün imkanları seferber etmek ana ilkemiz olacaktır. Önceliklerimizi ve vatandaşlarımızın beklentilerini belirleyecek; tasarrufa her alanda önem vererek, Vanlı hemşerilerimizin desteği ile insan kaynaklarını ve mali kaynakları iyi koordine ederek, yönetim anlayışını ön planda tutarak kaliteli, etkin ve süratli hizmet üretmeye devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz olunur" ibareleri kullanıldı. - VAN