Van Büyükşehir Belediyesinden Kurulacak Yeni Sanayi Sitelerine Tam Destek

Van Yeni Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi Kooperatif Başkanı Mazhar Sarıkaya ile Van Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hasan Akdağ, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar'a gerçekleştirdikleri ziyarette yeni kurulacak 4 sanayi sitesi için destek istediler.



Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar'a ziyarette bulunan, Yeni Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi Kooperatif Başkanı Mazhar Sarıkaya ile Van Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hasan Akdağ, kurulacak yeni 4 yeni sanayi sitesi için destek talebinde bulundular. Genel Sekreter Yaşar ise, kendilerine belediyecilik anlamında ne gerekiyorsa yapılacağını, desteklerini her zaman devam edeceğini açıkladı. Genel Sekreter Mehmet Yaşar'a yeni kurulacak olan marangozlar, mermerciler ve briketçiler sanayi siteleri hakkında detaylı bilgiler aktaran Sarıkaya ve Akdağ, altyapı, yol ve diğer teknik konularda belediyeden destek beklediklerini belirterek, "Van için yeni bir ekonomik hamle olacak bu girişimin Van ve bölgede ki önemine dikkat çekiyoruz. Verilen destek sözü bizim için bir müjdedir. Kurulacak bu yeni sanayi siteleri ilimizin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Bunun için sayın Valimiz başta olmak üzere, Belediye Genel Sekreterimiz Mehmet Yaşar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dediler.



Görüşmede konuşan Genel Sekreter Mehmet Yaşar, "Belediye bu konuda tam desteğini verecektir. İlimiz için gelişime katkı sunan herkese desteğimiz vardır. Bizzat yerine giderek de sanayi sitelerimizin kurulacak alanlarını gezeceğiz. Fizibilite çalışmaları, altyapı ve belediyemizin görev ve sorumluluğunda olan alanlarda yardımcı olacağımızı beyan ettik. Başkanlarımızla sıkı bir diyalog halindeyiz. Onların bu çabalarını takdirle karşılıyoruz" dedi.



Yaşar, "İlimiz için elini taşın altına koyan herkesin yanında olacağız. İstihdama yönelik çalışmalar, ekonomik gelişimi arttıracak girişimler tabii ki desteklenecektir. İlimize kurulacak olan bu dört yeni sanayi sitesinin bu aşamaya gelmesinde emeği geçenleri kutluyorum. Biz daima bunun takipçisi olacağız. Sitelerin yeni yerleşim yerlerinde yapacağımız incelemelerden sonra da daha net bir durumun ortaya çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - VAN