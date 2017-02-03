Van Büyükşehir Belediyesinde Açıklama

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bazı basın yayın kuruluşlarında 96 zabıtanın işine son verildiği yönündeki haberler üzerine bir açıklama yayınladı.



Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, 16 Aralık 2014 tarihinde Büyükşehir Belediyesinde görevlendirilmek üzere 3'ü engelli olmak üzere toplamda 100 'Yardımcı Zabıta Hizmeti Hizmet Alım İşi' adı altında bir ihale gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu ihale 6 milyon 214 bin 872 TL bedelle Van merkezli Ant-Pa End. Yem. Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından kazanılmıştır. İş başlangıç tarihi 4 Şubat 2015,bitiş tarihi ise 3 Şubat 2017 olan 24 aylık yardımcı zabıta hizmet alımı işi bugün itibariyle sona ermiştir. İhalenin sona ermesinin ardından bazı basın yayın organlarında ortaya atılan mesnetsiz iddiaların gerçek yönü ele alınmamış, haberlerde tamamen algıya dönük bir yöntem izlenmiştir. Gazeteciliğin karşıt görüş karinesi dikkate alınmayarak tek taraflı, izandan yoksun değerlendirmeler dikkate alınarak belediyemiz suçlanmıştır. İddiaların aksine Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan'ın İçişleri Bakanlığınca göreve atanmasından bu yana hep kendi çalışanlarının haklarını korumuştur. Açık ve net olarak bilinmelidir ki yukarıda da ifade edildiği üzere Ant-Pa Endüstriyel'den alınan 24 ay süreli hizmet alım işi sona ermiş ve yeni bir ihale de yapılmamıştır. İhale tamamlanış tarihi olan bugün (03.02.2017) itibariyle Büyükşehir Belediyemiz yasal veya hukuksal anlamda tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, bugünden sonra doğabilecek tüm sorumluluklar Ant-Pa Endüstriyel'e aittir. Sonuç olarak; Van halkının ve kamuoyunun Büyükşehir Belediyemizce herhangi bir işten çıkarma olayının olmadığını, ihale süresi tamamlanan hizmet alımının bazı basın yayın organlarında aksedilenin tamamen algıya dönük bir çalışma olduğu bilinmelidir. Bu doğrultuda basının ve kamuoyunun bu tür algı çalışmalarını dikkate almamalarını istirham ederiz" denildi. - VAN