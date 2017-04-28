Van Büyükşehir Belediyesi Sporcunun Yanında

Van Büyükşehir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere spor kıyafeti yardımında bulundu.



Spora ve sporcuya her zaman destek veren Van Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Şehir Stadında nisan ayı başından bu yana yetenek sınavlarına hazırlanan yaklaşık 300 genciyi sevindirdi. Van Büyükşehir Belediye Spor'un eğitmenleri eşliğinde sınavlara çalışan gençlere forma ve şort yardımı yapıldı.



Van Büyükşehir Belediye SporKulüp Başkanı Abdullah Çalım, gelecekleri için çabalayan gençlere her zaman destek sunacaklarını söyledi. Kulüp olarak eğitmen desteği sunduklarını belirten Çalım, "Gençlerimiz 8 kişilik spor eğitmeni gözetiminde şehir stadında antrenman yapma imkanı buluyorlar. Şu anda 250 erkek ve 60 bayanın katıldığı antrenmanlar bir aydır sürüyor. Eğitmenlerimiz eşliğinde gençlerin çalışmaları eylül ayına kadar devam edecek" dedi.



Forma ve şort hediye edildi



Spor kıyafetlerinin ücretsiz dağıtıldığını ifade eden Çalım, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan'a ve Genel Sekreter Mustafa Yalçın'a sporculara verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi. - VAN