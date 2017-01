Van Büyükşehir Belediyesi'nden Spora Destek

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, spora destek vereceklerini bildirdi.



Van Büyükşehir Belediyespor Tesislerinde, Kulüp Başkanı Öner Yiğit ve yönetimi ile bir araya gelen Yaşar, hafta sonu oynanacak Manavgatspor maçı için yapılan antrenmanı izledi.



Yaşar, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, takımın bir üst lige çıkması için her imkanı seferber edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:



"Bizim bünyemizde olan bir takımı, hiçbir zaman yüzüstü bırakmadık, bırakmayacağız. Vanlıların da bu konuda takımlarını destek için daha çok gayretli olmalarını bekliyoruz. Spor, taraftarların sağladığı heyecanla bir kat daha anlamlaşır. Van'ın tanıtımında da büyük katkısı olan takımın tüm kadrosunun bunu bilmesini isterim ki, biz takımın başarısı için sayın Valimizin de büyük desteği ve direktifleriyle her zaman yanınızda olacağız. Sizin başarılı olmanızı tüm Van kamuoyu bekliyor."



Yaşar ve beraberindekiler Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Deplasmanlı Akademi Liginde mücadele eden U19, U17, U15, U14 ve Kadınlar 2. Liginde mücadele eden takımların teknik heyet ve oyuncularıyla da bir araya geldi.



Büyükşehir bünyesinde bulunan 5 takımın aynı tesislerde faaliyet gösterdiğini dile getiren Yaşar, tesislerindeki eksiklerin giderilmesi için çalışma yapılacağını kaydetti.



Gençlere her türlü imkanı sağlayacaklarını ifade eden Yaşar, "Tesislerin yapımı için talimat verdik. Bunun takipçisi olacağım. Bu pırıl pırıl gençlerimizin spor ve eğitimlerini bir arada götürmesi ve toplum yararına gayret göstermelerini takdir ediyorum. Biz gençlerimizin yanındayız." dedi.