Van Büyükşehir Belediyesi 2017 Projelerini Açıkladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, 2017 projelerini açıkladı.



Double Tree BY Hilton Van Otelinde ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, göreve başladıkları günden itibaren yapılan çalışmalara değindi. Göreve geldikleri günden itibaren 2 genel seçim ve bir referandum geçirdiklerini anımsatan Taşyapan, "Çok şükür bu seçimleri halkımızın desteğiyle sıkıntı ve büyük problemler yaşamadan demokratik bir olgu içerisinde tamamladık. Bu dönem içinde çok değişik olaylar oldu. Hendeklerin kazılması, sokakların tuzaklanması, insanların canlarına ve mallarına kast edilmesi gibi olaylar yaşandı. Hiçbir devletin ve kamu düzenin kabullenemeyeceği sıkıntılar yaşandı. Bunlar bizim ilimizde de tevessül edildi ama hem aldığımız tedbirler hem de vatandaşımızın bunlara itibar etmemesinden dolayı bu sıkıntıları çok fazla yaşamadık. Bu süreçlerin arkasında devletimiz; vatandaşımızın can, mal ve namusunu korumak için gerekli bütün tedbirleri aldı. Bu tedbirler içerisinde sokakların temizlenmesi, vatandaşımızın evlerinde tecavüze uğramayacak şekilde ve hanelerin birilerinin kontrolüne geçmeyecek şekilde her türlü tedbiri aldı ve bunlarla baş etti. Dünyada hiçbir devlet cadde ve sokaklarının işgal edilmesine müsaade etmez. Böyle bir devlet biçimi dünya da yok. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti de bunlara müsaade etmedi" dedi.



"15 Temmuz darbe girişimi tarihimizde yaşanmayan cinsten bir darbeydi"



15 Temmuz olaylarına değinen Taşyapan, "Bunun yanında ülkemizde 15 Temmuz tarihinde büyük bir darbe girişimi yaşandı. Bu darbe girişimi de, tarihimizde yaşanmayan cinsten bir darbeydi. Ülkemizin ordusunun içinden çıkan güçler, dışarıdan bazı güçlerin desteğiyle insanlarımıza kendi uçak, tank ve silahlarımızla silah sıktı. Hatta ve hatta demokrasimizin göz bebeği olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizi de bombalamaktan çekinmeyecek kadar gözü dönmüş bir darbe girişimi oldu. Çok şükür Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, vatandaşımızın, milletimizin dirayetli duruşuyla bu süreci de, ülkemizi fazla bir sıkıntıya koymadan atlatabildik. Bu da bizim demokratik olgumuzun belli bir seviyeye geldiğinin göstergesidir. Daha sonra ki süreçte Olağan Üstü Hal (OHAL) ilan edildi. OHAl'de prensip olarak vatandaşlarımızın hayatlarına müdahil olmayacak şekilde, onların hayatını zorlaştırmadan devletin restorasyonunun amaçlayan bir OHAL yaşıyoruz. Bu bölgelerde geçmişte OHAL'ler yaşandı ama şimdiki OHAL; devletin içine yuvalanan güçlerin temizlenmesine ve hızlı bir şekilde bu güçlerin kanunlar karşısına çıkmasını hedef alan bir OHAL şeklidir. Normal insanların hayatlarına hiçbir tesiri olmadan sürmektedir" dedi.



"Belediyeler devletin bir parçasıdır"



Belediye başkanlarının teröre destek vermeye veya terör örgütleri ile irtibat kurmak gibi durumlardan dolayı tutuklanmaları halinde yerlerine kamu görevlileri ya da başkan vekili atanmasının yasal hale getirildiğini vurgulayan Taşyapan, "Bu süreç içerisinde ülkemizde bu şekilde değerlendirilen belediyeler ve haklarına işlem yapılan belediye başkanlarıyla ilgili işlemler yapıldı. Bu çerçevede 16 Kasım tarihinde İçişleri Bakanlığının onayıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanının tutuklanması ile bende belediye başkan vekili olarak görevlendirildim. Bizden önce de birkaç ilçemizde bu durum oldu ve kaymakamlarımız görevlendirmeler ile göreve getirildi. Bu süre içerisinde belediye içerisinde bir takım çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar kapsamında görev yapacak arkadaşlarımız ile ilgili tasarruflarımız oldu. Biz geldikten sonra belediyenin bir tespitini yaptık. Bu tespitleri yaparken kimlere borcumuz var? Ne kadar borcumuz var? Bunları çıkarmaya çalıştık. Bildiğiniz gibi belediye çalışmaları kesintisiz olan hizmetlerdir. Her hangi bir hizmet kesintiye uğradığı zaman vatandaşlarımız bunlardan haberdar olurlar. Bu yüzden hizmetlerimizin hiç birinin aksamamasını hedef aldık. Buralar kamu hizmeti üreten yerlerdir. Belediyeler devletin bir parçasıdır. Yerel yönetimler de devlet mekanizması içinde önemli bir yere sahiptir. Kamu kaynakları kullanırlar ve bu kamu kaynaklarını da en iyi şekilde vatandaşın hizmetine sunmak zorundadırlar. Bunun dışında bir görevleri yoktur. Bunun dışında her hangi bir örgüte, bir oluşuma bir diyet borçları yoktur. Tabi ki belediyeler seçimle gelen müesseselerdir. Belediye başkanları tabi ki de siyasi partilerde faaliyet yaparlar ama siyasi parti olsun, belediyeler olsun hiçbir zaman belediye hizmeti yürütürken vatandaşa hizmet dışında bir amaç yürütemezler. Bizde bunları öncelikle yapmaya çalıştık. Bu hizmetleri yaparken de şunu söyledik. İşinde gücünde olan, kendisi ile alakalı ekmeğinin peşinde olan ve derdi devlete hizmet yapmak olan çalışanlarla bir sorunumuz yoktur ve bütün çalışanlar ile bu işi yürüteceğiz dedik. Çünkü belediye bir ekip işidir ve bu hizmette mutlaka beraber yapılacak işler ile olabilir. Biz geldiğimizde 4 bin 300 kişi civarında çalışanımız vardı. Bu çalışanların büyük bir kısmı ile yolumuza devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.



"Bizim bin 100 civarında hizmet götürdüğümüz nokta var"



Van'ın büyükşehir olması nedeniyle hizmet götürmesi gereken alanların da çok fazla genişlediğine dikkat çeken Taşyapan, "Bugün Van ilinin 21 bin kilometre kare olan topraklarının her tarafına büyükşehir hizmet götürmektedir. Yol, asfalt, su, tarımsal hizmetler, itfaiye, mezarlıklar gibi birçok hizmet büyükşehir belediyesi tarafından götürülmektedir. Bütün köylerimiz mahalle statüsüne kavuşmuştur. Bugün 687 mahallemiz bulunmaktadır. Bunun dışında mahallelere bağlı olan mezralar var. Bizim bin 100 civarında hizmet götürdüğümüz nokta var. Bunun yanında su ve kanalizasyon sisteminin tek elden yürütülmesi adına büyükşehirlerde su kanalizasyon idareleri kuruluyor. Bu idarede bütün ilçe, mahalle ve mezralarımıza temiz içme suyu götürmekle görevlidir. Bu hizmetlerin yürütülmesini ancak elimizdeki kaynaklar çerçevesinde yapabiliriz. Elimizdeki kaynakların varlığı ya da borçlanma limitleri kadar hizmet imkanımız var. Yoksa Biz nihayetinde bu işlemleri kamu içerisinde ihaleye çıkarak müteahhitlere taahhütler vererek bu işleri yapmak zorundayız. Ancak onların yaptığı hizmetlerin karşılığını da zamanında ödemek zorundayız" şeklinde konuştu.



"Şehrimiz kontrolsüz bir şekilde büyümüş"



Belediyenin kasasına giren her kuruşun kendilerine emanet olduğuna vurgu yapan Taşyapan, "Eğer ki bu emaneti yerinde yapamazsak bundan sorumlu oluruz. Hem bu dünya da kanunlar karşısında hem de diğer dünya da manevi olarak sorumlu oluruz. Dolayısıyla bu kaynakların her kuruşunu bize emanet olarak görmeliyiz. Arkadaşlarımızın da böyle çalışacaklarına inanıyorum. Bunları yaparken başka sahipleri ile hareket etmemiz doğru değil. Tek bir hizmet sahibi ile hareket etmemiz gerekiyor. Gereken bütün kaynakları tahsil edeceğiz hem de bu kaynakları kullanırken bu sorumluluk ile hareket edeceğiz. Hem israftan kaçınacağız hem de gerekli yerlerde tasarruf yapacağız. Tasarruf israftan yapılır. Van'ın çözülmesi gereken projelerinin arkasında duracağız. Van'ın büyükşehir olmasından kaynaklanan problemleri var. Şehrimiz kontrolsüz bir şekilde büyümüş. Gerek taşradan gerekse de diğer yerlerden gelen insanların kenar mahallelere yerleşmesinden dolayı sıkıntılarımız var. Ana arterlerin dar olmasından dolayı sıkıntılarımız var. Deprem yaşamış olan bir kent olmamız nedeniyle sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılarımızı da büyük düşünerek çözmek zorundayız" dedi.



"Şehir olarak Van Gölü'nden çok fazla istifade edemiyoruz"



Van'ın en büyük değerinin Van Gölü olduğunu ve kentin bundan yeterince istifade edemediği dile getiren Taşyapan, "Şehir olarak Van Gölü'nden çok fazla istifade edemiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı da hızlandırıyoruz. Bu anlamda da önümüzde bazı engeller var. Sit alanı, tarihi değerlerimizin olduğu alanlar, yapılacak bazı çalışmaları geciktirebiliyor. Ama bunları da hem merkezi idare hem de yerel yönetim olarak bir bütün halinde ele alarak orada güzel işler yapmanın çabası içinde olacağız. İnsanların denizden istifade etmesi önemlidir. Hem kendi insanımız hem de dışarıdan gelen insanların belirttiği ihtiyaçlardan bir tanesidir" ifadelerine yer verdi.



Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın tarafından projelerin sunumu ile devam eden toplantı, soru-cevap bölümü ile sona erdi. - VAN