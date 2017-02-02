Van-Başkale Karayolu'nda Mahsur Kalan Araçların İmdadına Karla Mücadele Ekipleri Yetişti

VAN'ın Başkale İlçesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Van-Hakkari karayolunda fırtına nedeniyle 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde yüzlerce araç mahsur kaldı.



Van'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkal İlçesi'nde 2 günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerinde Başkale ve Hakkari'den gelip Van'a, Van'dan Hakkari yönüne giden yüzlerce araç Başkale-Van Karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti. Fırtınanın etkil olduğu bölgede Karayolları ekipleri sürekli karla mücadele çalışması yaparak araçları kurtardı. Bölgedeki kar yağışı ise sürüyor. - Başkalevan