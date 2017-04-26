Van Başkale'de 16 Afgan Kaçak Yakalandı

Başkale'de 16 Afgan kaçak yakalandı



Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale İlçesi'nde, hudut birlikleri İran sınırında Afganistan uyruklu 16 kaçak yakaladı.



Başkale'de bulunan 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, termal kameralarla yaptıkları gözetlemeler sırasında bir grup kaçağın sınırı yasadışı yollarla geçtiklerini belirledi. Ekiplerin sevk edildiği bölgede 2'si çocuk 16 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na sevk edilen kaçaklar, BaşkaleDevlet Hastanesi'nde sağlık kontrolunden geçirildikten sonra Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne sevk edildi.