Van Baro Başkanlığı, Basınla Bir Araya Geldi

Van Barosu Başkanlığı Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirdiği genel kurulun ardından Van'da yayın yapan yerel ve ulusal basınla bir araya geldi.



Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Van Baro Başkanı Murat Timur, 2016 yılının Ekim ayında gerçekleştirdikleri genel kurulda sorunlar çıktığını söyledi.



Van Baro Başkanlığı için daha önce yapılan hizmet binası projesiyle ilgili de konuşan Timur, "Baro hizmet binası yaklaşık 3 yıldır konuştuğumuz bir proje. Normal şartlarda bu yıl sonunda projesinin tamamlanıp, ihalesinin yapılmasını bekliyorduk. Hemen Van Adliyesi karşısında bulunan çok güzel bir araziyi, Baro Başkanlığı tarafından bizim için satın alındı. Ancak bizim genel kurulun eylül ayında yapılması ve bir takım sıkıntıların meydana gelmesinden dolayı, projemiz 3-4 ay uzadı. Pazartesi gününden itibaren projenin tamamlanması için Ankara'da görüşmeler halinde olacağız." dedi.



Timur, toplantıda yaptığı konuşmada, Van'da 3 yeni cezaevinin hizmete girdiğini söyledi.