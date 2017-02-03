Van Bakan Çelik: Tarım Arazilerinin Kıymetini Bilelim

Bakan Çelik: Tarım arazilerinin kıymetini bilelim



GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, masa başında tarımın yapılamayacağını belirterek, "Masa başında oturarak tarımı bir yere getiremeyiz. Sahada, tarlada, merada, ahırda olacağız ve böylece tarımı yeniden gelinen noktadan daha ileriye taşımış olacağız" dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Van, Erciş ve Edremit Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü hizmet binalarının açılışı ile Kırsal Kalkınma ve DAP Yatırımları Hibe Programları Dağıtım Töreni'ne katılmak üzere Van'a geldi. Ferit Melen Havaalanı'nda Vali İbrahim Taşyapan, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, kurum amirleri ve partililerce karşılanan Bakan Çelik, açılışın yapılacağı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü binasına geçti. Bakan Çelik, tarımın ülkelerin gelişmesinde en önemli sektörlerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Dünya, sanayi devriminden sonra tarımla ilgili meslek kavramlarını küçük görme anlayışından hızlı şekilde çıkıyor. AB, bütçenin yüzde 40'ını tarıma ayırıyor. Dünyayı bekleyen büyük felaketler, sıkıntılar var. Dünya önümüzdeki 30- 40 yıl içinde ciddi açlık ve yoksullukla karşı karşıya kalma tehlikesiyle iç içe. Buradan çıkışın yolu tarımı, tarım arazilerinin kıymetini bilmektir. Tarıma olduğundan daha fazla değer vermektir. Hele Van gibi tarıma son derece elverişli, en geniş mera arazilerine sahip olan bu coğrafyada mutlaka yapmamız gereken önemli hizmetler vardır."



Bakan Çelik açılışını yaptığı Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü hizmet binasını gezdikten sonra buradan ayrıldı.