Van-Bahçesaray yolunda kıştan kalma görüntüler



VAN - Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde sıcak hava etkili olurken, Van'ın yüksek kesimlerinde ise kıştan kalma görüntüler devam ediyor.

Hava sıcaklığındaki artışla ülkenin birçok yerinde bahar havası yaşanırken, Van'ın yüksek kesimleri kar altında. Kış mevsiminin çetin geçtiği yerlerden Bahçesaray'da 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde kar yüksekliği 3 ila 6 metre arası değişiyor.

(ŞAK-Y)