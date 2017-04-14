Van-Bahçesaray Yoluna Çığ Düştü

Van'da çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray karayolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.



Bahçesaray ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Karabet Geçidi'nde etkili olan sağanak ve karın ardından Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 saatlik çalışma sonucu yolu ulaşıma açtı.



Bölgenin kardan temizlenmesiyle araçlarında mahsur kalan, aralarında AFAD görevlilerinin de bulunduğu 15 kişi yoluna devam etti.



Ekipler, etkisini sürdüren sağanak nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda tedbir amacıyla bekletiliyor.