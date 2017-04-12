VAN AVM'yi 3 ayda 2 milyon kişi ziyaret etti ciro %75 arttı

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bensel, "VAN AVM hizmete gireli sadece 15 ay olmasına rağmen çevre iller ve ülkelerdeki insanların alışveriş alışkanlıklarını değiştirmesinde ve Van'ın cazibe merkezi haline gelmesine büyük katkı sağladı. Çıtayı çok daha yukarı taşımaya kararlıyız" dedi.

Kent tarihinin en büyük özel sektör yatırımı Van AVM yılın ilk 3 ayında büyük başarıya imza attı. Global Yatırım Holding yatırımı Van AVM'yi yılın ilk 3 ayında 2 milyon kişi ziyaret etti. 2016 yılının aynı döneminde ziyaretçi sayısında yüzde 25 artış sağlanmış oldu. Ziyaretçi sayısındaki artış cirolara da yansıdı. VAN AVM'de faaliyet gösteren 90 mağazanın toplam cirosu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75 yükseldi.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bensel, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri içinde en genç olmasına rağmen en çok ziyaretçi alan VAN AVM, çok kısa sürede büyük başarı yakaladı" dedi. Cironun geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre neredeyse iki katına çıktığına dikkat çeken Bensel, "VAN AVM büyük markaların mağazaları, şık restoranları, kafeleri ve birbirinden renkli etkinlikleriyle giderek çok daha güçlü bir şekilde bölgenin çekim merkezi olmaya devam edecektir. VAN AVM olarak çıtayı çok daha yukarı taşımaya kararlıyız" diye konuştu.

Ayşegül Bensel şöyle devam etti: "VAN AVM hizmete gireli sadece 15 ay olmasına rağmen çevre iller ve ülkelerdeki insanların alışveriş alışkanlıklarını değiştirmesine ve Van'ın cazibe merkezi haline gelmesine büyük katkı sağladı. Genci, çocuğu yaşlısı hep birlikte güzel vakit geçirilen bir yaşam merkezine dönüştü. VAN AVM sadece kentin ve bölgenin değil komşu ülkelerin de uğrak noktası haline geldi. İranlı turistlerin özellikle Nevruz Bayramı'nda Van'ı tercih etmelerinde VAN AVM'nin de önemli katkısı olduğuna inanıyoruz. Hedefimiz Van AVM'de 2017 sonunda, yeni eklenecek markalarımızın yaratacağı enerjiyle ziyaretçi sayısını ve ciroyu daha üst seviyelere çıkarmak olacaktır."

Van AVM ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor

VAN AVM, alışverişle yakaladığı ekonomik başarının yanında, kültür ve sanat etkinlikleriyle kentteki sosyal hayata da canlılık getirdi. Çok sayıda resim sergisine sahne olan Van AVM, Anneler Günü'nden Sevgiler Günü'ne, milli bayramlardan, Ramazan eğlencelerine kadar tüm özel zamanlarda Vanlıların buluşma mekânı oldu. Hande Kazanova, Ivana Sert, Ebru Şallı gibi birçok ünlüyü kente getiren ve Vanlılarla buluşturan Van AVM sosyal sorumluluk kapsamında down sendromlu çocukların da birçok etkinliğine ev sahipliği yaptı. Van AVM bu hafta sonu da ünlü televizyon sunucusu Saba Tümer ve tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün'ü ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en neşeli ikilisi Saba Tümer ve Nilgün Belgün'ün söyleşi ve imza günü 9 Nisan Pazar günü saat 15.00'te başlayacak