Van Aşkı Ile Eşini Hayata Döndürdü

Aşkı ile eşini hayata döndürdü



VAN İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu ilde 'Hayatlar Solmasın' sloganıyla proje başlattı. Uyuşturucu ve madde bağımlılarının tedavisine destek için açılan Danışma Merkezi'ne 100'den fazla kişi başvurdu. Bunların arasında yıllarca uyuşturucu kullanan ve eşi I.M.'nin kendisine verdiği destek ile tedaviye sonuç veren S.M. de bulunuyor. 15 yıllık evli ve 2 çocuk annesi I.M., her gün eşiyle birlikte danışma merkezine geliyor. Eşini çok sevdiğini belirten I.M., "Eşim benim bu dünyadaki her şeyim. Ona duyduğum aşk ile onu hayata döndürmeye çalıştım. Onu hiç yalnız bırakmadım. ve bunu başardığım için çok mutluyum" dedi.



Yurt dışından yasa dışı uyuşturucu sevkiyatının önemli geçiş noktalarından biri olan Van'da her yıl yapılan operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Van'da uyuşturucu madde kullanımının da fazla olduğu belirtilirken, 2.5 yıl önce Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi) kuruldu. AMATEM'e şimdiye kadar 6 bin 300 kişi başvurdu, 450 kişi ise yatarak tedavi gördü. Başvuran madde bağımlılarının tedavisi yapılırken, madde kullanımına karşı etkin mücadele edebilmek için de 1 yıl önce Van Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı'nın (SODES) desteğiyle 'Hayatlar Solmasın' projesi başlatıldı. Proje kapsamında tedavi gören madde bağımlılarının tedavilerine destek amaçlı her gün ahşap, seramik, yüzme, takı tasarımı, ebru sanatı, folklor ve dini sohbetler gibi etkinlikler düzenleniyor. Buraya gelen danışanlar, her gün düzenlenen farklı etkinliklerle vakitlerini geçirip meslekte öğreniyor.



EŞİNİN YANINDAN AYRILMIYOR



Yıllarca madde kullanan ve son olarak tedaviye başlayan 2 çocuk babası, 50 yaşındaki S.M. de atölye çalışmalarına katılarak tedavisini destekliyor. S.M.'yi 15 yıllık eşi 47 yaşındaki I.M., de bir an olsun yalnız bırakmıyor. 'Hayatlar Solmasın Projesi' kapsamında atölye çalışmalarına her gün eşiyle birlikte gelen I.M, bazen destek ofisinde çay dağıtıyor, bazende etkinliklere katılıyor. Eşini çok sevdiğini anlatan I.M, "Eşim yıllarca madde kullandı. Ben ve çocuklarım o süreçlerde çok büyük zorluklar yaşadık. Ben eşimi terk etmek yerine, ona destek olmayı seçtim. Onu duyduğum aşkı anlatamam. Zaten yüreğimdeki bu aşk olmazsa mücadele edemezdim. Her gün eşimle birlikte evden çıkıp onunla etkinliklere katılıyorum. Onu çok seviyorum. Şu anda normal hayatımıza döndüğümüz için çok mutluyum" dedi.



AİLELER YALNIZ BIRAKMASIN



15 yıldır evli olan I.M., madde kullanan insanların yakınlarına çok büyük görevler düştüğünü de belirterek, "Aslında bizlere de çok büyük görevler düşüyor. Onları tedavi olma konusunda yalnız bırakmamalıyız. Boşlukta kalmalarına izin vermemeliyiz. Eğer benim mücadelem olmasaydı belkide eşim şimdi ya hayatta değildi yada halen madde kullanıcısı olarak sürünüyordu. Ama ben gerçekten eşimi çok seviyorum. Bunu kelimelerle bile anlatmakta güçlük çekiyorum. Şu anda çok şükür huzurumuz yerinde ve eşim bizim yanımızda. Maddi durumumuz kötü ama eşim benim yanımda olsun başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.



"HAYATLAR SOLMASIN' İLE UMUT OLUYORUZ"



Başlattıkları 'Hayatlar Solmasın' projesiyle bağımlı kişiler ve ailelerine, tedavi olmuş kişiler ve aileleri, risk altındaki kişiler ve ailelerine danışmanlık hizmeti verildiğini anlatan İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren, "Tedavi altındaki bireyleri farklı iş ve uğraşlara yönlendirmek için birçok sertifikalandırılmış eğitimlerimiz oluyor. Risk altındaki bireylerin çeşitli sosyal ve sportif aktivitelerle zamanlarının değerlendirmesini sağlamak içinde birçok çalışmamız var. Bu projeden olumlu sonuçlar alıyoruz ve daha da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Proje ofisimizde şuanda 100 danışanımız var. ve biz 100 kişiye umut olduğumuzu düşünüyoruz. Bu sayıyı aşmayı binlere ulaşmayı hedefliyoruz. Biz onlarında hayatlarını soldurmayacağız. Gereken ne varsa yapmaya çalışacağız" dedi.



ATÖLYE ÇALIŞMALARI İYİ GELİYOR



Danışma merkezinde görevli Psikolog Emine Bayraktar da 'Hayatlar Solmasın' danışma merkezinde madde bağımlılarına ve yakınlarına danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, "Atölye çalışmalarımızın en büyük nedeni, madde bağımlılığın hastalık itibariyle ve doğası itibariyle, kayma ihtimalinin her zaman olması. Kayma demek hastanın maddeyi kullanmadığı temiz geçirdiği dönemden sonra, tekrar madde kullanımına başlaması demek. Kaymayı da en çok tetikleyen şeylerden birisi, hastalarımızın boş vaktinin çok olması. Bir uğraşılarının olmaması. Biz burada madde bağımlısı kişilere hiç bir etiketleme damgalama olmadan, sosyalleşebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda beceri kazanmalarını sağlıyoruz. Genel olarak hastalarımız çok memnunlar atölye çalışmalarından. Hem sosyalleşebildikleri hemde burada kendilerine ön yargı ile yaklaşılmaması, iyi hissetmelerini sağlıyor" dedi.