Van Ahlat Kültür ve Eğitim Derneği'nden Başkan Berge'ye Ziyaret

Van Ahlat Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Abdulgani Kaya, Van Bakkallar ve Manavlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge'yi ziyaret etti.



Ahlat Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Abdulgani Kaya, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Van Bakkallar ve Manavlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge'yi ziyaret etti. Van'ın sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasının görüşüldüğü ziyaret sonrasında bir açıklamada bulunan Başkan Berge, "Toplumsal dokuyu güçlendirmek ve ilimizin özellikle turizm ile ilgili kalkınması için bir takım çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Özellikle İran ile Van arasındaki turizmi canlandırmak adına tarihi ve kültürel değerlerimizi öne çıkarmak ve ilimiz esnafının da İranlı misafirlere karşı duyarlı davranması ve bir dayanışma içerisinde olması gerektiği noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Bu anlamda ilimizin ticareti için çok önemli bir pazar olan İran turizmine hep birlikte katkı sunmamız gerekiyor. Bu kapsamda bizleri ziyaretleriyle onurlandıran Başkan Kaya ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.



Ziyaret karşılıklı hediye sunulması ile sona erdi. - VAN