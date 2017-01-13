Van Adliyesinde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

VAN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 adliye personelinden 8'i gözaltını alınırken, 1 kişi ise aranıyor.



Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Van adliyesinde görevli 9 personel hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan operasyonda 8 adliye personeli adreslerinde gözaltına alındı. 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, firari olan 1 adliye personeli ise aranıyor. - Van