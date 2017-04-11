Van Adalet Komisyonu Başkanı Akıncı İstanbul'a Atandı

Van Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Taner Akıncı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.



HSYK'nın 2016 yaz kararnamesiyle Van'a atanan Akıncı, AA muhabirine, kentte görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Van'da terör davalarının görüldüğü 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zorlu bir görev yürüttüklerini anımsatan Akıncı, "Görev süremiz boyunca insanların adalete olan güvenlerini arttıracak kararlar vermeye gayret ettik. HSYK'nın takdiriyle yeni bir görev yerine atandık. Zorlu bir görev bizi bekliyor. İnşallah mahcup olmadan burada da adaletin gerektirdiği şekilde görevimizi yürüteceğiz. Van'da güzel dostluklar edindik. Güzel anılarımız oldu. Bize destek veren, yanımızda olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.



Van'da yeni kurulan ağır ceza mahkemesinin de kente hayırlı olmasını dileyen Akıncı, mahkemeye yeni hakim ve savcıların atanmasıyla adliyedeki iş yükünün hafifleyeceğine inandığını vurguladı.



Akıncı, Van'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle bölgenin önemli kentlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Ben Van'a gelmeden önce Van Gölü'nün bu kadar büyük ve güzel olduğunu bilmiyordum. Gerçekten kıyıları, üzerindeki adaları ile Van'a ayrı bir güzellik katıyor. Çevresindeki kaleleri, şelalesi, balıkları ile insanların görmesi gereken bir kent. Ben de ayrılacağım için üzülüyorum. Ama görevimiz bunu gerektiriyor." ifadelerini kullandı.