Valizinde Kaçak Göçmenle Yakalandı

Fas'ta bulunan İspanya'ya ait Ceuta kentinde bir kadın, genç bir Afrikalı kaçak göçmeni bavulunda saklayarak İspanyol topraklarına sokmaya çalışırken yakalandı.



CNN televizyonunun haberine göre, yetkililer, 22 yaşındaki kadını Fas topraklarından Ceuta'ya giderken şüphe üzerine sınırda durdurdu. Güvenlik görevlileri, kadının valizini taşıma arabasında götürdüğünü, kontrolden geçerken heyecanlı ve şüpheli tavırlar sergilediğini söyledi.



Şüphe üzerine valizi kontrol eden görevliler, gizlenmiş haldeki Afrikalı gençle karşılaştı. Gabonlu olduğu belirlenen 19 yaşındaki gencin, havasız kalması nedeniyle tıbbi yardıma ihtiyacı bulunduğu anlaşıldı. İspanya'ya kaçak olarak girmeye çalışan gence tıbbi müdahalede bulunulduğu açıklandı.



İnsan kaçakçılığıyla suçlanan Faslı kadının gözaltına alındığı, 7 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceği belirtildi.



İspanyol yetkililer, Ceuta sınırında tehlikeli yöntemlerle Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak göçmenlerle sık sık karşılaştıklarını söyledi.



Ceuta ve Melilla bölgeleri, Avrupa'nın Afrika kıtasındaki tek sınırları olduğu için özellikle Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen kaçak göçmenler tarafından çok kullanılan geçiş noktaları olarak biliniyor.



Birkaç gün önce de Gineli bir kadın ve bir erkek kaçak göçmen, bir aracın ön paneli ile arka koltuğunun içine gizlenmiş halde Fas'tan İspanyol topraklarına girmek isterken yakalanmıştı.



İspanya ve Fas hükümetlerinin açıklamalarına göre, en az 800 Afrikalı kaçak göçmen yılbaşı gecesi tel örgüleri tırmanarak Ceuta'ya girmeye çalışmıştı. Bunların çoğunluğunun İspanyol topraklarına girmesi engellenmişti. Birkaç kaçak göçmen ise 6 metre yükseklikteki dikenli tele takılmış ve vinç tarafından kurtarılmıştı. Olayda 5 İspanyol polisi ve onlarca Faslı güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.