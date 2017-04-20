Valizinde Esrarla Yakalanan Yolcu Tutuklandı

UŞAK'ta polisin durdurduğu yolcu otobüsünde, valizinde 1 kilo 280 gram esrar ile yakalanan 26 yaşındaki Y.D. tutuklandı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Uşak karayolu Uşak Şeker Fabrikası Kavşağı'nda bu sabah yaptığı yol denetiminde, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste özel eğitimli narkotik köpeği Tora'nın da kullanıldığı aramada, yolculardan Y.D.'nin valizinde 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi. Y.D., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D., tutuklandı.



- Uşak