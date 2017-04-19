İş Adamı, Valinin Talimatıyla 200 Bin Liralık Tavuk Satış Yerini Yıktı

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın'ın tavuk satan ve galericilik yapan esnafın bundan sonra şehir dışına çıkarılacağını söylemesi üzerine kentte tavukçuluk yapan Salih Altan isimli esnaf evini satarak yaptığı tavuk satış yerini yıktı. Altan, "Vali Bey benim tezgahım için tebligat gönderdi, ben de yıktım. Eğer tavukçular şehir dışına çıkartılacaksa, tüm tavukçuların çıkartılması lazım.

EVİNİ SATARAK TAVUK SATIŞ YERİ AÇMIŞTI

Ağrı merkez 29 Ekim Caddesi'nde canlı tavuk satan Salih Altan isimli esnaf, Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili olan Musa Işın'ın talimatıyla geçmişte evini satarak yaptırdığı ve 200 bin lira değerinde olan tavuk satış yerini yıktığını söyledi. Altan, tavuklarını 100 metre ileride yaptıkları tezgahta sattıklarını ve tavukçuların şehir dışına çıkartılacağı için mutlu olduklarını ifade etti. Vali Işın'a teşekkür eden Altan, geçici olarak şehir dışında tavuk satmak için yer kiraladıklarını ve kömürcü esnafına yapılacak sitede tavukçulara da yer ayrılırsa tüm canlı tavuk satıcılarının mutlu olacağını belirtti.

VALİ TALİMAT VERDİ, İŞ YERİNİ YIKTI

Tavuklar için yaptırdığı 200 bin lira değerinde tezgahı yıkmak zorunda kaldığını anlatan Altan, "Vali Bey benim tezgahım için tebligat gönderdi, ben de yıktım. Eğer tavukçular şehir dışına çıkartılacaksa, tüm tavukçuların çıkartılması lazım. Yıktığım yer 300 metrekare ve ben orayı yapmak için geçmişte evimi sattım. Sonuçta belediyenin arazisiyse bile, belediye demek devlet demektir. Türkiye'nin bütün arazileri Türkiye Cumhuriyeti arazisidir. Bize şehir dışında bir yer verilmesini Vali Beyden talep ediyorum. ve kömürcüler için şehir dışında yapılacak sitede yer verilirse ileri tarihlerde bizim için iyi olur, müşterilerimizde oraya gelir." dedi.