Valilikten Ygs'ya Girecek Öğrenciler İçin Uyarı

İstanbul Valiliği tarafından YGS'ye girecek öğrenciler için yapılan nüfus cüzdanı açıklamasında, "Nüfus cüzdanının kaybolmuş, tahrifata uğramış ve kullanılamaz duruma gelmiş olması halleri dışında, mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgeleri, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerlidir" denildi.



İstanbul Valiliği tarafından YGS'ye girecek öğrenciler için nüfus cüzdanı açıklaması yapıldı. 2017 yılı YGS'ye girecek olan öğrencilerin mevcut nüfus cüzdanlarının ve geçici kimlik belgelerinin geçerli olmadığı iddiası üzerine nüfus cüzdanlarını değiştirmek için ilçe nüfus müdürlüklerine yoğun şekilde başvuruda bulunduğu belirtildi. Açıklamada öğrencilerin mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgelerini yeni kimlik kartlarını teslim alıncaya kadar kullanabilecekleri ifade edildi.



İstanbul Valiliği tarfından yapılan yazılı açıklamada, "2017 yılı YGS'ye girecek olan öğrencilerin, mevcut nüfus cüzdanlarının ve geçici kimlik belgelerinin geçerli olmadığı iddiası üzerine son günlerde yoğun bir şekilde İlçe Nüfus Müdürlüklerimize Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda bulundukları tespit edilmiştir.



Bu kapsamda nüfus cüzdanının kaybolmuş, tahrifata uğramış ve kullanılamaz duruma gelmiş olması halleri dışında, mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgeleri, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerlidir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın 09.01.2017 tarih ve 4750 sayılı yazıları ile uygulamanın bu doğrultuda yapılması, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmiştir" denildi. - İSTANBUL