Valilikten Terfi Eden Müdürlere Başarı Belgesi

Ankara Valisi Ercan Topaca, bir üst rütbeye terfi ederek Ankara Emniyeti kadrosundan ayrılan dört emniyet müdür yardımcısına başarı belgesi verdi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen tayin ve terfiler sonrası bir üst rütbeye terfi edip Polis Başmüfettişi olarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan dört Ankara Emniyet Müdür Yardımcısına, Ankara Valisi Ercan Topaca tarafından başarı belgesi verildi.



Buna göre, görev yaptıkları süre içerisinde başarılı ve özverili çalışmaları nedeni ile Asayişten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nedim Bildirici, Personelden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Kantar, KOM birimlerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Erdinç Elpe ve Devlet Büyüklerini Koruma Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Tolga Koğ'a başarı belgesi verildi.