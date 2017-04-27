Valilikten Ölen Yunus Balıkları ile İlgili Açıklama Geldi

Düzce Valiliği tarafından Akçakoca'da sahile vuran 10 yunus balığı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada yunusların ağlara takıldığının tahmin edildiği, alınan numunelerde inceleme yapılacağı belirtildi.



Valilikten yapılan açıklamada, gelen ihbar üzerine Akçakoca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince saat 21.30'da Akçakoca Karaburun Plajına gidilerek sahile vuran 10 yunus balığının cansız olarak görüldüğü aktarıldı. Cansız olarak bulunan yunusların ihbarı yapan balıkçının ifadesine ve Akçakoca Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin ilk gözlemlerine göre karaya vurma sebebinin denize atılan ağlara takılmaları olduğu tahmin edildiği belirtilirken, Zonguldak'ta da benzer şekilde ölen yunuslar olduğu ve o yunuslar üzerinde silahla vurulduklarına dair ibarelere rastlandığı kaydedildi. 10 yunus balığından köpek ve martılar tarafından parçalanmış 3 tanesinden numune alındığı ve incelenmesi yapılması amacıyla derin dondurucuya bırakıldığı belirtilen açıklamada, olay saatinde Sahil Güvenlik Ereğli Bot Komutanlığına da bilgi verildiği, alınan numunelerin Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderileceği bildirildi. - DÜZCE