Valilikten Misafirhanelere İlişkin Açıklama

Ankara Valiliğince, 2010 yılında başlatılan hasta ve hasta yakınları için misafirhane hizmetine, belediyeler tarafından bu hizmetin üstlenilmesiyle son verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kalacak yerleri olmadığı için hastane bahçelerinde ve arabalarda yatan hasta ve yakınlarının misafir edilmesi amacıyla 7 Eylül 2010 tarihinde misafirhane hizmeti verilmeye başlandığı bildirildi.



Hasta ve hasta yakınları misafirhanesi hizmeti kapsamında, bugüne dek 22 bin 624 hasta ve 13 bin 896 refakatçi olmak üzere toplam 36 bin 520 kişi misafir edildiği kaydedildi.



Hasta ve yakınlarına Valilik tarafından misafirhane hizmetinin sunulmaya başlandığı yıllarda bu alanda hizmet veren başka kurum bulunmadığı hatırlatıldı.



Sonraki yıllarda Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 160 yataklı misafirhane ile Yenimahalle Belediyesine ait 128 yataklı konukevinin hizmete girdiği bildirilen açıklamada, belediyeler tarafından bu hizmetin sunulmaya başlanmasından sonra, Valilik tarafından kiralık binalarda sunulan misafirhane hizmetine son verildiği kaydedildi.



Belediyelerin ücretsiz misafirhanelerinde, konuklara günde 3 öğün yemek verildiği, özel aile odalarının da bulunduğu misafirhanelerde kanser hastaları için özel diyet yemekleri hazırlandığı belirtildi.



Hastanelere ulaşım için de sabah akşam servis imkanı sunulduğu hatırlatıldı.