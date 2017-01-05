Valilikten Meteorolojik Uyarı

Valilik, güney ve güney batı yönünden esen şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.



Yapılan yazılı açıklamada, "Kuvvetli rüzgarın saatteki hızı 40-60 kilometre saat hıza ulaşabilecek. Rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ve ilgililerin tedbirlerini almaları önemle belirtilir. Şiddetli rüzgar nedeni ile oluşması muhtemel soba ve doğalgaz kaynaklı karbon monoksit zehirlenmelerine karşı tedbirlerin alınması gerekir." denildi. - KIRŞEHİR