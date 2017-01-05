Valilikten İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yardım

Muş Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine giysi dağıtıldı



Valilikten yapılan açıklamada, sosyal hukuk devleti ilkesinden hareketle, sosyal barışı ve sosyal adaleti tesis etmek amacıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin devam ettiği belirtildi.



Yardımlar kapsamında kıyafet deposu oluşturduğu ifade edilen açıklamada, 23 bin parça giyim malzemesinin, tespit edilen 8 bin 624 öğrenci ile 432 aileye dağıtıldığı aktarıldı.



Açıklamada, ayrıca 29 yabancı uyruklu aileye de giyim, battaniye, gıda ve nakit para yardımı yapıldığı kaydedildi.