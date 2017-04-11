Valilikte "Halk Toplantısı"

Denizli'de vatandaşların sorunlarını doğrudan dile getirebilmeleri için düzenlenen "Halk Toplantısı", Vali Yardımcısı Kemal İnan başkanlığında yapıldı.



Valilik konferans salonunda düzenlenen nisan ayı halk toplantısında, vatandaşlar talep ve şikayetlerini direkt Vali Yardımcısı İnan'a iletirken, toplantıya katılan daire müdürleri, çözüm için kendileriyle ilgili konularda bilgi aldı.



Toplantıda söz alan vatandaşlar, eğitim, iş ve sağlık konuları başta olmak üzere çeşitli konulardaki sorunlarını dile getirdi.



Toplantıya, vali yardımcıları, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ile daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.