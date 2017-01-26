Valilik'ten Don Uyarısı

Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz bölgesinde hava sıcaklığının düşeceğinden çiftçilere zirai don uyarısında bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, "Bu geceden başlayarak önümüzdeki 4 gün boyunca gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in kıyılarında orta kuvvette don olayı beklenmektedir. 30 Ocak Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları" istendi. - ZONGULDAK