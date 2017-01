Valilik Proje Koordinasyon Merkezi Eğitimleri Devam Ediyor

Erzurum Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Yaptığı eğitim programları ve proje yazma/yazdırma faaliyetleri ile göz dolduran, Erzurum ilinde bir farkındalık oluşturan Proje Koordinasyon Merkezi; İlin proje kapasitesi ile personel niteliklerini arttırmak ve kurumların verimliliğine katkı sağlamak amacıyla "Erzurum Projelere Hazırlanıyor" sloganıyla başlatmış olduğu eğitimler hızla devam ediyor.



Aralık ayında "Erzurum Projelere Hazırlanıyor" sloganıyla başlatılan ve İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına verilen eğitimlerden üçüncüsü olan "Kurumsal Kapasite Gelişimi ve Etkili İletişim Eğitimi" 10-12 Ocak 2017 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ve yöneticilerinden oluşan yaklaşık 50 kursiyerin katılımı ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.



İletişim, Empati Kurma, Başlıca İletişim Yolları, Etkili İletişim Becerileri, İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri, İletişimde Yapılan Hatalar vb. kou başlıkları ile verilen eğitim sonunda kurumların İletişim ve iletişim türleri hakkında bilgi sahibi olmaları, etkin iletişim yöntemlerini kullanma konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları, etkileşim unsurları konularında gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları hedefleniyor.



Erzurum Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi kamu kurumlarına yönelik vermiş olduğu eğitimlerden Proje Döngüsü Yönetimi(PCM) eğitimi, Erasmus + eğitimi ve son olarak yine kamu kurumlarına yönelik Kurumsal kapasite gelişimi ve etkili iletişim eğitimi ile ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet standartlarını bir üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.



Erzurum büyükşehir belediyesi, merkez ilçe belediyeleri, merkez ilçe kaymakamlıkları, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ile merkez kamu kurum ve kuruluşları yönetici ve personellerine verilen eğitim programı üç gün sürdü.



Sertifika dağıtım törenine katılan Erzurum Vali Yardımcısı Muharrem Eligül, Valilik bünyesinde hizmet veren Proje Koordinasyon Merkezimizin eğitim programları alanında yapmış olduğu bu tarz projelerin devam edeceğini, her eğitime katılan her bir personele bir kelimelik dahi katkı sağlamanın il'in hizmet kalitesine, projelerine ivme kazandıracağını ve bu eğitimlerde elde edilen bilgi ve becerilerin mutlaka kurumlarımızda uygulanması gerektiğini belirterek kurumların elde ettiği her bir başarısının il'in başarısı olduğu, bölgenin ve ülkenin başarısı olduğunu ve bu başarıların durmadan duraksamadan eğitimlerle, projelerle ve etkin-etkili hizmet anlayışı ile devam etmesi gerektiğini dile getirdi.



Kurumsal Kapasite Gelişimi ve Etkili İletişim eğitimi, Vali Yardımcısı Eligül'ün katılımı ile gerçekleştirilen sertifika töreni ile tamamlandı.