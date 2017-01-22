Valilik Binası Önünde Patlayan Elektrik Telleri Paniğe Neden Oldu

Adıyaman Valiliği ön kısmında bulunan elektrik direğinde yer alan elektrik telleri bilinmeyen nedenlerden dolayı sabahın erken saatlerinde patladı. Patlamayla birlikte şiddetli bir ses meydana gelirken, birçok vatandaş paniğe kapılarak patlama sesinin nereden geldiğini anlamaya çalıştı.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Patlama sesi nedeniyle valilik çevresine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın herhangi bir terör saldırısı olmadığını, elektrik tellerinden kaynaklandığını anlayınca durum elektrik arıza ekiplerine bildirildi.



ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.