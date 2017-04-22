Valilik Makamına Kız Öğrenci Oturdu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ağrı Valisi Musa Işın’ın koltuğuna İMKB Gazi İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Elfin Polat oturdu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ağrı Valisi Musa Işın'ın koltuğuna İMKB Gazi İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Elfin Polat oturdu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ağrı Valisi Musa Işın, İMKB Gazi İlkokulu öğrencileri makamında kabul ederek, makamını 3'üncü sınıf öğrencisi Elfin Polat'a devretti. Koltuğa oturan Polat, okulun yakınında bulunan boş binanın yıkılmasını istedi. Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Vali Işın, ziyaret anısına öğrencilere hediyeler verdi. - AĞRI