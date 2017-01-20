Valilik Gösteri ve Yürüyüş Alanlarını Belirledi

Batman Valiliği il merkezinde yapılacak olan açık hava toplantıları ve yürüyüş alanlarını belirledi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde toplanma yeri, miting alanı, yürüyüş güzergahı ve gösteri yürüyüşlerinin yer ve güzergahları ile kullanılacak afiş ve pankartların asılabileceği yerler 2017 yıllı Ocak ayı itibari ile yeniden gözden geçirilerek daha önce belirlenen alanların kullanılmasına devam edilmesi uygun görüldüğü bildirildi. Açıklamada, açık hava toplantıları ve yürüyüşleri şöyle sıralandı.



"Mezopotamya Caddesi ile Aydın Aslan Caddesi'nin kesiştiği kavşak toplanma yeri, toplanma yerinden hareketle, Kültür Kavşağı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin sağ şeridi, Mezopotamya Caddesi'ni takiben miting alanına kadar olan güzergahın yürüyüş güzergahı, Hilal Mahallesi Yeni Otogar yanında bulunan alan miting alanı, miting alanı çevresinde bulunan sokak ve caddelerin dağılım güzergahı olarak kullanılması. İlimiz Milli Egemenlik Caddesi ile 5. Cadde'nin kesiştiği Dolum Kavşağı toplanma yeri, toplanma yerinden hareketle Ahmet Arif Bulvarı'nın kullanarak Stad Caddesi yürüyüş güzergahı, Şafak Mahallesi 16 Mayıs Şehir Stadyumu önünde bulunan alan alternatif miting alanı, miting alanı çevresinde bulunan sokak ve caddeler ise dağılım güzergahı olarak kullanılması. Afiş, pankart ve her türlü ilan düzenleme kurulu başkanı ile en az altı üyesinin adı, soyadı ve imzaları ile ilimiz miting alanı ve ilimiz merkezinde bulunan billboard, megalight, raket ve networklara asılabilecektir. Ayrıca bahse konu propaganda araçlarında halkı suç işlemeye özendiren veya kışkırtan yazı veya resim bulundurulamaz. Toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılacağı tarihten bir önceki günden toplantı veya gösteri yürüyüşünün başlayacağı saate kadar, güneşin doğuşundan batışına kadarki zaman içinde olmak kaydıyla ses yükselten veya ileten herhangi bir alet veya araç ile çağrı yapılabilir. Bu süre dışında çağrı için sözü geçen alet veya araçlar kullanılamaz. Kapalı yer toplantılarında ses yükseltici alet veya araçlarla dışarıya yayın yapılamaz". - BATMAN