Valilik: 1 Ton Patlayıcı Kullanıldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2'si polis 3 kişinin şehit düştüğü terör saldırısında 1 ton patlayıcının kullanıldığı bildirildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2'si polis 3 kişinin şehit düştüğü terör saldırısında 1 ton patlayıcının kullanıldığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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