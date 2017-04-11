Valilik: 1 Sivil Personel Hayatını Kaybetti

Diyarbakır Valiliği, Bağlar'daki patlamada 1 sivil personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Olayla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bağlar İlçesinde bulunan, İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerimizin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde 11.04.2017 Salı Günü Saat 10.47 de panzer aracının tamiri esnasında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamanın hemen ardından olay yerine AFAD ve 112 ekiplerimiz sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama neticesinde 1 sivil personel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızın ise tedavileri sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma hemen başlatılmış olup, detaylı açıklamalar daha sonra yapılacaktır" denildi.



(İHA)