Validen Eksi 25 Derece Soğukta Nöbet Tutan Polislere Tatlı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, eksi 25 derece soğukta görev yapan polisleri ziyaret ederek, tatlı ikramında bulundu.



Vali Seyfettin Azizoğlu, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve emniyet müdür yardımcılarıyla buz gibi havada nöbet tutan polisleri ziyaret etti. Erzurum-Artvin Karayolu üzerindeki uygulama noktasına çatkapı giden Vali Azizoğlu, polislere tatlı ikramında bulundu.



Erzurum'da 11-18 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan EYOF oyunları öncesinde güvenlik tedbirlerini denetlediklerini ifade eden Vali Azizoğlu, "Erzurumlulara teşekkür ediyorum. Her zaman güvenlik güçlerimizin yanındalar ve en büyük destekçiler. Polisimiz halkımızın can ve mal güvenliği için eksi 30'larda görevini yerine getiriyor. Güvenlik açısından hiçbir sıkıntımız yok. Zaman zaman böyle ziyaretlerde de bulunarak eksik bir nokta varsa onun da istişaresini yapıyoruz" dedi. - ERZURUM