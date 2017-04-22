Validebağ Korusu'nda 6 Bin Çocuk 23 Nisan'ı Kutladı
- Validebağ Korusu'nda 6 bin çocuk 23 Nisan'ı kutladıİSTANBUL - Üsküdar Belediyesi tarafından Validebağ Korusu'nda 23 Nisan nedeniyle oluşturulan alanda yapılan şenliklerde 6 bin çocuk doyasıya eğlenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı Üsküdar Belediyesi Validebağ Korusu'nda...
- Validebağ Korusu'nda 6 bin çocuk 23 Nisan'ı kutladı
İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi tarafından Validebağ Korusu'nda 23 Nisan nedeniyle oluşturulan alanda yapılan şenliklerde 6 bin çocuk doyasıya eğlenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı
Üsküdar Belediyesi Validebağ Korusu'nda 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuk şenliği yaptı. Koru içine kurulan oyun alanları ve parkurlarda çocuklar doyasıya eğlendi. Erken saatlerde Validebağ Korusu'na akın eden çocuklar kurulan oyun alanlarındaki kaydıraklardan kayan çocuklar, boyama alanlarında yüzlerini boyayarak hayallerini resme döktü. Kimi çocuklar robotlara yoğun ilgi gösterirken, kimi çocuklar ise oyun hamurlarıyla çanak çömlek yaptı.
Alanda dağıtılan pamuk şekeri, ve patlamış mısır stantları önünde kuyruk oluşturan çocuklar hem yeni arkadaşlar edindi hem de eğlenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tadını çıkardı. Koru içinde ayrıca halat çekme, balon patlatma gibi yarışmalar yapıldı. Çocukları oyun parkurunda eğlenen aileler etkinliği fırsat bilerek alanda piknik yaptı. Kurulan oyun alanlarında eğlenen çocuklar, çok eğlendiklerini söylerken mutlulukları gözlerinden okunuyordu.
Etkinliğe ev sahipliği yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çocuklarla yakından ilgilendi. Etkinlikle ilgili konuşan Başkan Türkmen, bugün herkesin çocuk olduğunu söyledi ve tüm çocukların bayramını kutladı.
Başkan Türkmen, "Bugün Üsküdar'da Validebağ Korusu'nda 23 Nisan'ı çocuk şenliğiyle kutluyoruz. Gerçekten çok güzel bir oram var. 6 bin öğrencimizle bir aradayız. Doğa ağaç, çiçek, yeşil ve bütün Üsküdarlılar burada. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrağı bütün dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram. Çocuklar bugün burada doya doya eğlensinler istiyoruz. Hepimizin içinde çocukluk var. Dolayısıyla bu bayram hepimizin bayramı. Bu bayram dolayısıyla tüm dünyaya haykırıyoruz; savaşlara son verin, savaş olmasın barış olsun, kardeşlik olsun. Çocuklar, analar ağlamasın. Sevgi barış kardeşlik varken savaşa ne gerek var. Çocukları çok seviyoruz, iyi ki 23 Nisan var" dedi.
Validebağ Korusu'nda kurulan alandaki şenlik gün boyu devam etti.
(MB-HB-