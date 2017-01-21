Vali Zülkif Dağlı, Ertan Taşlı'yı Ziyaret Etti

Vali Zülkif Dağlı, Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'yı makamında ziyaret etti.



Vali Zülkif Dağlı, Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'yı ziyaret etti kooperatif çalışmaları ve esnafın durumu hakkında bilgiler aldı. Ziyarette Ertan Taşlı, 2016 yılında sadece merkezde faaliyet gösteren 428 esnafa 22 milyon lira kredi kullandırdıklarını bildirdi. Aynı dönemde hükümet desteği ile verilen 30 bin lira üst limitli faizsiz krediden 362 esnafın faydalandığına işaret eden Taşlı 2017 yılında da Düzceli esnafın sermaye gücünü arttırmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.



Vali Zülkif Dağlı'da yapılan çalışmalardan dolayı Ertan Taşlı'ya teşekkür etti. - DÜZCE