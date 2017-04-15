Vali Zorluoğlu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Kuzova köylerinin muhtarlarıyla bir araya geldi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zorluoğlu, Kuzova Derneği tarafından düzenlenen bir programda Kuzova köylerinin muhtarlarıyla görüştü.



Vali Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmasına Uluova Sulama Projesi ve Elazığ Stadyumu'nda yaşanan olumlu gelişmeleri paylaşarak başladı.



48 köy ve 28 mezradan oluşan Kuzova'nın Elazığ'ın meyve ve sebze deposu olduğunu belirten Zorluoğlu, Kuzova Sulama Projesi'nde önemli bir noktada olduklarını, ilk etapta yaklaşık 2 bin hektar olmak üzere 4 bin 500 hektar civarında bir alanın 2017 yılı içerisinde suyla buluşturulacağını anlattı.



Projede artık sona yaklaşıldığını aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Projemizin işletmesini iki yıl süresince DSİ Bölge Müdürlüğü gerçekleştirecektir. Projeyle birlikte Kuzova'da hem tarımsal üretim artacak hem de tarımsal çeşitlilik sağlanacaktır. Elazığ bir sanayi ve turizm kenti olmakla birlikte bunlardan daha fazla bir tarım kentidir. Oldukça verimli topraklarımız bulunmaktadır. Yapılan sulama projelerinin tamamlanmasıyla beraber inanıyorum ki tarımsal üretimimiz birkaç kat artacaktır. Bu durum Elazığ'ın üretim ve istihdamına önemli katkı sağlayacak ve Elazığlılar milli gelirden daha fazla pay almış, daha müreffeh bir hale gelmiş olacaklardır. Bütün bunlarla birlikte Elazığ'ın bir huzur adası olması, Cazibe Merkezi Projesi ile yatırımların artacak olması ve buna tarımsal üretimdeki artışı da eklediğimizde Elazığ çok daha gelişmiş ve kalkınmış bir şehir olacaktır."