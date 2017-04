Vali Zorluoğlu, Medya Temsilcileri ile İstişarede Bulundu

Medya temsilcileri ile istişarede bulunan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, seçim güvenliği ile ilgili kentte bir sorun olmadığını aktardı.



Vali Murat Zorluoğlu kentte yayın yapan gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile haber ajanslarının temsilcileriyle bir araya geldi.



İstişare toplantısında 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması ile ilgili güvenlik sorununun bulunmadığını aktaran Vali Zorluoğlu, il genelinde bin 491 sandıkta 405 bin 353 seçmenun oy kullanacağını aktardı.



16 Nisan Pazar günü referandum u tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da gerçekleştireceklerini ifade eden Vali Zorluoğlu,"26 sandık bulunduğu bölgelerden güvenlik ve ulaşım gibi sebeplerle ilgili seçim kurulunun kararıyla başka bölgelere taşınacak ve yaklaşık bin seçmen taşınan bu sandıklarda oy kullanacaklardır. Seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla gerek Emniyet gerekse Jandarma bölgesinde her türlü güvenlik tedbiri alınmıştır. Şu an itibariyle Elazığ'da referandum güvenliği açısından bir sorun bulunmadığını değerlendirmekteyiz. Elazığ geçmişten bu yana seçimleri huzur ve güven içerisinde gerçekleştiren illerden bir tanesidir. Ancak ülkemiz hassas bir dönemden geçmektedir, bütün riskleri değerlendirerek tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Toplam 4 bin 358 güvenlik personeli sandık güvenliği amaçlı görev yapacaktır"dedi.



Seçimde oy kullanmak isteyen yaşlı, engellilere merkezde Elazığ Belediyesi, kırsal da ise İl Özel İdaresi tarafından olunacağını aktaran Vali Zorluoğlu," Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere diğer kamu kurumlarının da kendi görev sahalarıyla alakalı iş ve işlemlerle ilgili her türlü tedbirleri almaları için gerekli talimatlandırmalar yapıldı. İl ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinin 15 Nisan Cumartesi ve 16 Nisan Pazar günü açık olacak. Elazığ referandum a hazır. Vatandaşların bir demokrasi şöleni içerisinde oy kullanacaklarına ve ülkemiz için en faydalı sonucun çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.



Vali Zorluoğlu, gazetecilerle kente yapılması planlanan ve devam eden çalışmalar kapsamında karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. - ELAZIĞ