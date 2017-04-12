Vali Zorluoğlu Halk Oylaması Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin hazırlıklar hakkında bilgi verdi.



Bir otelde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulunan Vali Zorluoğlu, kent genelinde halk oylamasının sağlıklı bir şekilde sona ermesi için gereken çalışmaların yapıldığını dile getirdi.



Pazar günü gerçekleştirilecek halk oylamasında Elazığ'da bin 491 sandıkta 405 bin 353 seçmenin oy kullanacağını ifade eden Zorluoğlu, "Seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesini sağlamak amacıyla gerek emniyet gerekse jandarma bölgesinde her türlü güvenlik tedbiri alınmıştır. Şu an itibariyle Elazığ'da referandum güvenliği açısından bir sorun bulunmadığını değerlendirmekteyiz." dedi.



Halk oylaması günü 688 emniyet personeli, 881 güvenlik korucusu olmak üzere 3 bin 670 jandarma personelinin görev yapacağını bildiren Zorluoğlu, ilgili bütün kamu kurumlarının da seçim günü faal olacaklarını aktardı.



Zorluoğlu, daha sonra yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.