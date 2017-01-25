Vali Yurtnaç'tan Teog Birincisi Öğrenciye Ödül

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç TEOG birincisi öğrenciyi makamında kabul etti.



Vali Yurtnaç, TEOG sınavında 120 sorunun tamamına doğru yanıt vererek, Türkiye birincileri arasına giren Boğazlıyan İMKB Şükran Ana Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yusuf Enes Şahingöz'ü tebrik etti.



Vali Yurtnaç, burada yaptığı konuşmada, hiçbir başarının ödülsüz bırakılmayacağını ifade ederek, TEOG sınavında 120 sorunun tamamına doğru yanıt vererek Türkiye birincileri arasında yer alan Yusuf Enes Şahingöz'ü, ailesini ve öğretmenlerini kutladığını dile getirdi.



Şahingöz'ün başarılarının devamını dileyen Vali Yurtnaç, şöyle konuştu:



"Yusuf Enes'in başarılarının devam etmesi için aynı şekilde çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor. Bizlerde ilimizde eğitim kalitesinin artması için bu tür başarıları ödüllendirerek diğer öğrencilerimizi de teşvik ediyoruz. Ben inanıyorum ki önümüzde ki yıllarda bu sayı artacaktır."



Şahingöz de, hiç dershaneye gitmediğini ve özel ders almadığını belirterek, başarısını planlı bir şekilde çalışmaya borçlu olduğunu belirtti.



Yurtnaç, başarılı öğrenciyi çeyrek altın, kitap ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.